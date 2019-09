Politische Unwägbarkeiten dürften Geschehen an Aktienmärkten weiter stark beeinflussen

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kursentwicklung an den internationalen Aktienbörsen wurde zuletzt wieder maßgeblich durch politische Themen bestimmt, so die Analysten der NORD LB.Einerseits hätten Äußerungen von US-Präsident Trump, der eine schnellere Lösung im Handelskonflikt mit China als überwiegend erwartet ins Gespräch gebracht habe, und die Ankündigung von US-Handelsminister Mnuchin, dass zwischen den USA und China in zwei Wochen Gespräche auf hoher Ebene stattfinden würden, Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit geweckt. [ mehr