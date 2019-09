Bayer, Euro, Wirecard – Ideen…

Die US-Notenbanksitzung konnte die Rally des DAX nicht stoppen. Zumindest in den USA ging es am Mittwoch zum Börsenschluss etwas nach unten. Diebleibt geduldig und signalisiert damit eine Absage, an alle die auf kurzfristige Zinssenkungen gehofft hatten – inklusive Donald Trump Bayer und VW interessieren sich kurzfristig nicht für die Zinsen. VW klettert nach starken Zahlen, Bayer nach Hoffnung im Glyphosat-Prozess. Damit hebt das Duo den DAX auf 12.400 Punkte. Wir liegen damit kurzfristig leider kräftig daneben. Dennoch könnten wir mittelfristig in den USA das Hoch am Mittwoch gesehen haben. FED-Sitzungen eignen sich hervorragend als Wendepunkt. Dann dürfte der DAX auch nicht mehr weit laufen. Zur FED finden Sie unten die Einschätzung der Commerzbank-Analysten. Unsere offensiven Anlagefavoriten sind bei Euro/USD weiterhin Inliner. Wir haben jeweils einen Schein der Societe Generale und X-Markets für Sie herausgesucht:

Die Scheine laufen bis August und Oktober und liefern 45 und 85 Prozent Rendite.

Mit dem Mai wird auch das Thema „Saisonalität“ gespielt. „Sell in May…“ ist pauschal kein guter Tipp. Dennoch zeigt die Auswertung des S&P in den vergangenen 20 Jahren, dass die Performance zwischen Januar und Mai und November und Dezember erzielt wurde. Mit dem extrem starken Jahresauftakt könnte das Börsenjahr 2019 hier gut rein passen. Anbei gibt’s die Statistik im Chart…

Das beim DAX dringend benötigte glückliche Händchen haben wir zumindest bei Wirecard. Unser jüngster Short-Trade hat mit 136 Euro fast das Hoch erwischt. Der Einstiegskurs lag bei 1,88 Euro im Turbo-Bear (HX7PJU) von Onemarkets. Damit liegen Sie hier wieder 20 Prozent vorne.

Die Aktie bröckelt bislang ohne nennenswerte Neuigkeiten und ignorierte zuletzt die zahlreichen positiven Analystenkommentare und den positiven Gesamtmarkt. Unter der Oberfläche gibt es also zahlreiche Skeptiker. Am 08. Mai stehen Quartalszahlen an. Wir behalten die Aktie natürlich weiter im Auge und versenden hier das Ausstiegssignal.

Nun zur FED:

“USD: Wirklich besorgt ist die Fed nicht, was die Inflation anbelangt, obwohl das von ihr präferierte Maß für die Kerninflation, der PCE Index, von 1,8% im Januar auf 1,7% im Februar und sogar 1,6% im März gefallen ist – laut Fed Chairman Jerome Powell für die Fed unerwarteter Weise. In der Pressekonferenz zeigte sich Powell aber zuversichtlich, dass hier vorübergehende Faktoren am Werk sind und die Inflation mittelfristig wieder dank des engen Arbeitsmarkts auf das 2%-Ziel steigen wird. Zudem sind laut der Fed die Risiken, die sich noch vor einigen Monaten darstellten (Handelsgespräche USA-China, ungeordneter Brexit etc.) gesunken. Mit dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaftsaktivität zeigt sich die Fed zufrieden. Deshalb kam Powell in der gestrigen Pressekonferenz zu dem Schluss, dass es derzeit keine starken Indikatoren dafür gebe, den Leitzins in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Er gab also keinen Hinweis darauf, dass die Fed einer Zinssenkung näher gerückt sein könnte, womit einige Marktteilnehmer angesichts der schwachen Preisdaten gerechnet hatten. Der USD machte nach dieser Klarstellung folglich wieder einen Satz nach oben. Powell betonte auf Nachfrage in der Pressekonferenz, dass das FOMC mit seiner aktuellen Geldpolitik zufrieden sei und die Inflation schon dauerhaft unter dem Zielwert liegen müsse, um ein Umdenken herbeizuführen.





Trotzdem wurde klar: das Problem sind die Preise. Sollten sie weiter fallen, rückt die Fed einer Zinssenkung näher, unabhängig davon, ob Arbeitsmarkt und Wirtschaft gut laufen. Damit wird der Markt sich umso mehr auf jegliche Preisindikatoren stürzen, die in der kommenden Zeit veröffentlicht werden. Der Markt hat seine Zinssenkungserwartungen nach Powells Äußerungen zwar etwas korrigiert, rechnet aber trotzdem weiterhin damit, dass bis Ende des Jahres der Leitzins in den USA fallen könnte. Sofern sich an der Preisfront keine Entspannung abzeichnet, wird sich hieran kaum etwas ändern. Insbesondere enttäuschende Preis-/Inflationsdaten dürften dem USD deshalb jetzt an die Nieren gehen.

GBP: Breiter Konsens ist, dass die Bank of England (BoE) ihre Geldpolitik heute unverän-dert beibehält, schließlich ist der Brexit nur verschoben, aber nicht aufgehoben, selbst wenn sich die Positionen von Premierministerin Theresa May und ihrem Rivalen Jeremy Corbyn angeblich annähern. Deshalb wird die BoE den Leitzins dieses Jahr wohl kaum antasten. Laut einiger Marktmeinungen könnte sie sich aber heute etwas optimistischer anhören und ihre Wachstums- und Inflationsprognose nach oben anpassen. Wir sind vorsichtiger. Die offiziellen Prognosen im neuen Inflationsbericht dürften nur wenig vom Februar abweichen. Trotz der zuletzt eher über den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten und dem starken Q1 BIP dürfte die Wachstumsprognose für 2019 kaum angehoben werden. Gleiches gilt für die Inflationsprognose, trotz des anziehenden Lohnwachstums. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (MPC) die Hoffnung auf eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr aufrechterhalten möchte und sich damit das Abstimmungsverhalten im MPC verändert. Bis der Brexit durch ist, sollte dies aber eine Minderheitsmeinung im MPC bleiben. Dennoch würde der Markt dies wohl als etwas restriktiver und damit positiv für das Pfund werten, so dass in diesem Fall eine kurze GBP-Rallye folgen dürfte. “