SMA Solar und Nordex – Researchoffensive

der befürchtete Ölpreis-Schock war nur kurz zu sehen. Die Futures eröffneten um Mitternacht mit einem Plus von 18 Prozent. Der Anstieg reduzierte sich jedoch schnell und momentan steht noch ein Plus von 8 Prozent auf 59 bei WTI und 64,50 USD bei Brent. Wir rechnen weiter mit Übertreibungen in beide Richtungen. Brent sollte volatil zwischen 60 und 75 Dollar sein. Je mehr Eskalation gepreist wird desto eher gehen Sie Short, je tiefer der Preis zurück kommt desto eher Long. Unser Handwerkszeug dazu lautet Turbo-Bull CP4YAY der Citi und Turbo-Bear MF7RG6 von Morgan Stanley auf Brent sowie Turbo-Bull DDT1LV der DZ Bank und Turbo-Bear ST551Z der Societe Generale auf WTI. Der Hebel liegt jeweils bei rund 5.

Bei unseren Brent-Inlinern hatte sich ein Dreher eingeschlichen – die WKNs lauten:

Brent – 50/85 - ST8VEA Brent – 50/87,5 - SR12DL HZ1RJF auf SMA Solar mit 20 Prozent p.a. Seitwärtsrendite bei 18 Prozent Discount sowie KA29ZF mit 14 Prozent p.a. Rendite auf Nordex. Etwas um die Ecke gedacht kann man sich bei alternativen Energien umsehen. Derzeit drückt die ausstehende Entscheidung um das Klimapaket der Bundesregierung die Stimmung in der Branche. Für Anleger gefällt uns der Discounteraufmit 20 Prozent p.a. Seitwärtsrendite bei 18 Prozent Discount sowiemit 14 Prozent p.a. Rendite auf

Research der UBS zum Ölpreis und China:

Aerial attacks over the weekend on two of Saudi Arabia’s key oil facilities have temporarily halted about 5.7 million barrels per day (bpd) of oil supply, according to state oil producer Saudi Aramco. That amount accounts for roughly half of Saudi’s output capacity and more than 5% of global supply. The attacks sent Brent crude prices surging as much as 19% in early Monday trade, the biggest intra-day jump since 1991, before settling at a daily gain of around 10% near USD 66/bbl. Yemen’s Iran-aligned Houthi rebel group claimed responsibility for the attack, while comments from the White House linked the attacks to Iran itself and US President Donald Trump warned the US was “locked and loaded” for a potential response. The strikes hit Khurais, Saudi’s second largest oil field, and Abqaiq, the world’s largest oil processing facility with a capacity of 7mbpd and responsible for producing most of the Kingdom’s oil. US President Donald Trump has said that if necessary the US could also release its national emergency oil reserves to mitigate the Saudi oil supply losses. According to a first estimate by energy intelligence, 2.3mbpd could be brought back within one day. Aramco has provided no timeline for output resumption, while a Reuters report citing a source close to the matter suggested resumption could take “weeks not days.” Also, strategic oil inventories in OECD countries should be adequate to meet short-term demand needs until these facilities are repaired – as long as the process does not extend beyond two months. While the attacks present yet another headwind for a global economy that is already buffeted by deteriorating manufacturing activity and elevated trade tensions, we don’t believe that this short-term disruption to oil production will trigger a global recession. Thus, we maintain our current tactical asset allocation positions, which include a modest underweight to equities and a preference for carry strategies. On the back of geopolitical and market uncertainties, thematic gold exposure is still advised alongside countercyclical positions such as Japanese yen longs.