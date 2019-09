Seit Ende Juli dieses Jahres ist die Aktie bemüht, einen tragfähigen Boden auszubilden. Mit der Ausbildung des markanten Tiefs knapp unterhalb von 5,00 CAD endete zunächst die kräftige Korrektur, die in der Ausbildung des April-Hochs jenseits der 11,0 CAD ihren Ursprung hatte. Seit Juli geht es nun tendenziell seitwärts.

Unsere letzte Kommentierung zu HEXO Corp. beendeten wir am 18.09. mit „[…] An der charttechnischen Aufgabenstellung hat sich in den letzten Handelstagen nichts geändert. Die Aktie muss über die 6,5 CAD, um einen Befreiungsschlag landen zu können und darf nicht signifikant unter die 5,0 CAD fallen, um nicht doch noch Gefahr zu laufen, in Richtung 4,0 CAD abzufallen…“