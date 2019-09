Bayer und Wirecard – Bilanz

Liebe Leser von Feingold Research, die meisten haben es sicher bemerkt – seit einigen Wochen finden unsere Tradingideen, Investmentvorschläge, unser Research und unsere Datenanalyse und vor allem unsere Depots und Trades nahezu ausschließlich im Exklusivbereich statt. Einige hundert haben uns schon abonniert, die Kündigungen lassen sich an einer Hand abzählen was wir als Kompliment werten. Unsere Depotperformance in Tradingdepot und Turbo-Depot spricht eine klare Sprache. (Hier können Sie uns abonnieren) . Doch weitaus mehr dürfen Sie von uns erwarten abseits der konkreten Ein- und Ausstiegszeitpunkte für Ihre Trades in Wirecard oder Beyond, in DAX oder Euro, in Öl oder Gold. Deshalb wollen wir Ihnen exemplarisch und sozusagen “copy paste”, also ungekürzt einige unserer täglichen Newsletter zur Ansicht geben. Hinzu kommt täglich für unsere Abonnenten mindestens ein ausführliches Video in dem wir die Chancen am Markt beleuchten und Sie konkret an die Hand nehmen. Hier also ein weiteres Beispiel unserer Arbeit und ein kleiner Teil dessen was Sie erwarten dürfen:

Liebe Leser,

ehe es zu unseren heutigen Anlagevorschlägen auf Bayer geht,

hier eine kleine Info zu Wirecard aus der Rubrik Hintergrund:

Goldman Sachs hat seinen Stimmrechts-Anteil an Wirecard noch einmal massiv aufgestockt, und zwar von ohnehin erstaunlichen 6,9% auf 11,5% (am 26.4.) und dann wieder etwas herunter auf 9,4% (29.4.)?cDie Aktien und Optionen, die Goldman bei 11,5% hält, entsprechen einem Marktwert von schlappen 1,8 Mrd. Euro. Was aber nicht bedeute, dass man „long“ sei in Wirecard, so die US-Bank auf Nachfrage von „ Finanz-Szene.de “. Man halte das alles lediglich „im Kundenauftrag“. Übrigens: Interessierten Lesern empfehlen wir den Beitrag Leerverkäufe: Wer verleiht die Aktien an die Spekulanten?

Soweit zu Wirecard, sobald es da neue Signale gibt, sind wir da.

Nun zu den Anlageideen:

Bayer Discount-Zertifikat Bonus-Zertifikat Discount-Call WKN DS6DMZ CP8W2L HX6G9C



Das Trio läut bis Dezember. Der Bonus der Cii bietet 22 Prozent Puffer und dabei noch knapp 10 Prozent bis Dezember. Ohne Aufgeld, also risikoneutral zum Investment in der Aktie. Der Discount-Call zahlt oberhalb von 55 Euro – also 10 Prozent Puffer – 32 Prozent Rendite. Unter 50 Euro verfällt der Schein wertlos. Den Discoumt-Call handeln Sie via Floribus und Gettex/Börse München über ihren Broker kostenfrei via Cashback-Trading …