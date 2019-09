FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursschwäche des Euro geht weiter. Am Montag knüpfte die Gemeinschaftswährung an die Verluste der vergangenen Handelstage an, rutschte unter 1,09 US-Dollar und erreichte bei 1,0885 Dollar den tiefsten Stand seit Mai 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0889 (Freitag: 1,0935) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9184 (0,9145) Euro.

Stärkster Belastungsfaktor für den Euro ist die extrem lockere Geldpolitik der EZB. Der scheidende Notenbankchef Mario Draghi bekräftigte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der britischen Finanzzeitung "Financial Times" seine Linie, dass die Geldpolitik noch stärker gelockert werden könnte. Zuletzt hatte es innerhalb der Notenbank verstärkte Diskussionen über diesen Kurs gegeben. Kritiker monieren auch Draghis Führungsstil, der zu wenig auf Konsens innerhalb der Notenbank ausgerichtet sei.