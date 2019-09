Die Aktie des Düngemittelherstellers findet einfach keinen Boden. Immer wieder fanden zuletzt vielversprechende Ansätze ein abruptes Ende, sodass die Aktie zurückgeworfen wurde. Und diese Phase dauert nicht erst „seit gestern“ an. Sie begleitet den Wert schon seit Monaten bzw. sogar schon seit Jahren.

Bezeichnend hierfür der Verlauf in den letzten Handelswochen. Als die Aktie die massive und eminent wichtige Unterstützung von 15,0 Euro aufgeben musste, drohte bereits charttechnisches Ungemach, doch der Wert fand im Bereich von 14,0 /13,5 Euro einen Boden und kämpfte sich zurück über die 15er Marke, ehe der nächste Rückschlag folgte.



Die Aktie drehte wieder nach unten ab und spätestens mit der dann in der letzten Woche veröffentlichte Unternehmensnachricht, dass man aufgrund des schwierigen Marktumfelds, die Produktion von Kaliumchlorid in 2019 um bis zu 300.000 Tonnen reduzieren will, zog den noch letzten Aufwärtsambitionen den Zahn.

Kurzum: Ein schwaches Marktumfeld, immer wieder aufflammende Short-Seller-Attacken, negative Analystenkommentare und die angeschlagene Charttechnik kreieren nicht gerade ein lauschiges Umfeld für die Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von knapp 12,58 Euro ist auch über einen möglichen Test der 10,0 Euro-Marke zu diskutieren. Auf der Oberseite gilt, dass es charttechnische Entspannung erst oberhalb von 14,0 Euro geben wird. Noch besser wäre allerdings eine rasche Rückeroberung der 15,0 Euro, doch mit Blick auf die aktuelle Gemengelage stellt sich natürlich die Frage, woher die Aktie die Kraft dafür nehmen soll… Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.