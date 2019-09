MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Lediglich die tschechische Börse schloss am Montag im Plus.

Der Budapester Leitindex Bux verlor 0,71 Prozent auf 40 601,18 Punkte. Unter den Schwergewichten musste die Mol -Aktie mit einem Abschlag von 1,7 Prozent das deutlichste Minus hinnehmen. Am anderen Ende der Kursliste legten MTelekom um 0,69 Prozent zu. Die Pharmaaktie Gedeon Richter sank um 0,6 Prozent und die Papiere der OTP Bank schlossen mit minus 0,2 Prozent.