Die Wall Street heute – am letzten Tag des Quartals – mit Gewinnen, angeblich aufgrund der neuen Hoffnungen auf einen Deal zwischen den USA und China. Vermutlich ist das schlicht „window dressing“, ein beißender Kommentar von Donald Trump in Richtung China wird dabei geflissentlich ignoriert. Aber nach den Turbulenzen bei den growth-Aktien zugunsten der value-Aktien zeigt sich unter der Oberfläche, dass die Bewertungen immer mehr ein Problem werden: von 14 US-Firmen, die bisher ihre Zahlen vorgelegt haben, haben 13 ihre Ausblick gesenkt. Und bei den IPOs an der Wall Street kracht es gewaltig im Gebälk: heute hat das unicorn We Work seinen Antrag auf Börsenzulassung zurück gezogen, fast alle IPOs sind in 2019 nach meist starkem Start heftig abverkauft worden..

