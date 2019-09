NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Wochenauftakt von ihren Freitagsverlusten erholt. Händler verwiesen auf leichte Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit. Neue US-Konjunkturdaten hatten am Montag kaum Einfluss auf die Notierungen. Im September hatte sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago überraschend stark verschlechtert.

Der Dow Jones Industrial notierte im Verlauf 0,59 Prozent höher bei 26 978,72 Punkten. Für den Börsenmonat September zeichnet sich damit ein Gewinn des Dow von rund 2 Prozent ab. Für das dritte Quartal stünde ein Plus von rund 1,4 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,69 Prozent auf 2982,19 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,94 Prozent auf 7753,46 Zähler nach oben.