Unsere Biotech-Perle entwickelt Medikamente, die auf die Haut aufgetragen werden. Das Unternehmen überzeugt mit einer großen einzigartigen Produkt-Pipeline und nimmt eine führende Position im Forschungsbereich bei der Entwicklung von topischen Medikamenten auf CBD-Basis ein. Die Pipeline umfasst Programme zur Behandlung von Hauterkrankungen wie schwerer Akne, Plaque-Psoriasis /Schuppenflechte, Atopische Dermatitis / Neurodermitis sowie der papulopustulösen Rosazea.

Die Rosazea gehört in unseren Breitengraden zu den häufigsten Hauterkrankungen. Allein in Deutschland sind wahrscheinlich zwischen 2 und 5% der Bevölkerung betroffen, was ein bis vier Millionen Menschen entspricht. Noch höher wird die Quote für nordeuropäische Länder geschätzt, während Südeuropäer deutlich seltener betroffen sind. Denn die Rosazea trifft insbesondere hellhäutige Menschen mit Sommersprossen und rötlichen Haaren, dem sogenannten keltischen Typ, wie er in nördlichen Gefilden häufig vorkommt. Schon lange wird die Erkrankung daher auch als "Fluch der Kelten" bezeichnet.