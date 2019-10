Nicht zuletzt stützt die etwas stärkere Währung (brasilianischer Real) des größten Kaffeeexporteurs Brasilien die Kaffeepreise, besonders ermutigend sieht der Preisverlauf seit 2011 aber trotzdem nicht aus. Seit diesem Zeitpunkt beherrscht ein einsamer Abwärtstrend das Kursgeschehen und drückte die Preise für ein Pfund auf unter 100 US-Cent auf gerade einmal 89,50 US-Cent in diesem Jahr abwärts. Jedoch machte sich in diesem Bereich zugleich eine deutliche Gegenwehr von Käufern breit, die auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten könnte. Diese präsentiert sich aktuell in einem Dreifachboden, für einen erfolgreichen Abschluss müssen Bullen aber noch merklich nachlegen. Zudem schränkt noch der seit 2011 bestehende Abwärtstrend das Kurspotenzial merklich ein. Ein Anfang wurde aber gemacht.

Dreifachboden gibt Hoffnung