Wirecard – das Geheimnis ist gelüftet

Wirecard hält eine ordentliche Kreditlinie von 1,75 Milliarden Euro und in Finanzkreisen war monatelang die große Frage, wer hinter der Linie steht. Ein Magazin hat es aufgedeckt und wir geben dies heute mit einer Analyse zum Dollarindex, zum Euro-Dollar, zu eben Wirecard, zur Frage, wer überhitzt ist bei den deutschen Aktien und mit Research der Helaba für Sie in den Börsenbrief. Dazu gibt es heute eine gute Chance für den nächsten Trade im Turbo-Depot. Wo? Alles hier, in unserem Exklusivbereich. Und wer sich beeilt, erhält noch die Vorzugskonditionen, wir stellen nämlich heute um… Sehen Sie hier unsere Depots im Vergleich zum DAX:

Übrigens – hier alle abgeschlossenen Trades seit August, die im Turbo-Depot umgesetzt wurden…plus 20% haben wir seither erreicht. Und hier sehen Sie beispielhaft, was Sie von uns erwarten können.