In der charttechnischen Besprechung vom 15. Juli 2019: „Deutsche Post: Der Tanker dreht langsam!“ wurde auf eine inverse aber noch im Aufbau befindliche SKS-Formation hingewiesen. Bislang läuft alles nach Plan, die Aktie der Deutschen Telekom hat sich erneut an ihre Nackenlinie um 30,65 Euro herum genährt. Nun sollte es zu einem baldigen Ausbruchsversuch kommen, dass eine volatile Phase hinter sich ziehen dürfte. Gleichzeitig steigt bei Erfolg die Attraktivität eines Investments aus mittelfristiger Basis. Eine engmaschige Beobachtung sollte gerade in dieser Phase nicht ausbleiben!