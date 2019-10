Foodmesse Anuga – Die Zukunft schmeckt anders

Sie ist das Schlaraffenland der Messelandschaft: die Anuga in Köln. Alle zwei Jahre öffnet die Leitmesse der internationalen Ernährungswirtschaft ihre Pforten. Beim Branchen-Stelldichein werden neue Geschmacks- und Konsumtrends ausgetauscht. Kommenden Mittwoch (5. bis 9.10.) geht es wieder los und diesmal mit besonders viel Aplomb, denn die Anuga gibt es seit 100 Jahren.

1919 als überschaubare Plattform in Stuttgart gegründet, wanderte die Genussmesse binnen weniger Jahre nach Köln, wo sie seit 1924 als Stammkundin von Veranstalter Koelnmesse zur Superlative aufstieg. Der Rückblick auf ein Jahrhundert Lebensmittelgeschichte soll nach Angaben des Veranstalterkomitees, in dem auch die Branchenverbände BVLH, BVE und Dehoga mitmischen, aber nicht das einzige Highlight sein. Als größtes Ernährungsforum der Welt wirft die Anuga immer auch einen Blick in die Glaskugel. Selbstverständlich spiegelt sich da die aktuelle Klimadebatte wieder.