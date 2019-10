Zürich (www.aktiencheck.de) - Was der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in der Vorwoche an Kursmustern aufbot, konnte weder Bullen noch Bären zufriedenstellen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar habe der Index auf Wochensicht ein Minus aufgewiesen. Mit Blick auf die einzelnen Handelstage hätten sich die Verkäufer aber immer wieder mit starken Gegenbewegungen konfrontiert gesehen. [ mehr