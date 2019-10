Ein kurzes charttechnisches Update zur Nordex-Aktie: Der Windenergie-Titel scheint sich nach der jüngsten Abwärtsbewegung knapp unterhalb der 10-Euro-Marke stabilisieren zu können. Zuvor ging es binnen weniger Tage von 11,16 Euro auf 9,80 Euro nach unten, die am Donnerstag erreicht wurden. In den letzten beiden Handelstagen pendelte die TecDAX-notierte Nordex-Aktie schließlich in einer engen Handelsspanne zwischen 9,865 Euro und ...