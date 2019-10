Handelsstreit bleibt dominierendes Thema an US-Aktienmärkten

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street hat am letzten Handelstag des dritten Quartals mit Aufschlägen geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zentrales Thema sei erneut der US-chinesische Handelsstreit gewesen, wo wieder einmal ein wenig Hoffnung aufgekeimt sei. Peking habe nämlich am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen werde. [ mehr