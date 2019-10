Das Zinsumfeld ist für Versicherungskonzerne in Europa alles andere als vorteilhaft. Aber wer daraus folgert, dass das Wachstum der Allianz daraufhin stagniert, die Gewinne in die Knie gehen, irrt sich. Dem Konzern gelingt es, auch in diesem herausfordernden Umfeld mehr zu verdienen. Für 2019 rechnen die Analysten im Schnitt mit einem Gewinnzuwachs von sechs bis sieben Prozent. Und derzeit deutet nichts darauf hin, dass diese Erwartung zu hoch gegriffen wäre.

Nach unten bietet dieses Wachstum dem Kurs ein solide wirkendes Sprungtuch. Was dazu führt, dass die Aktie seit Beginn der Seitwärtsbewegung im März immer wieder perfekte Doppeltiefs ausbildet und nach oben dreht. Ob indes auf der Gegenseite allzu viel Spielraum nach oben wäre, ist fraglich, zumindest im kurzfristigen Zeitfenster der kommenden drei Monate. Denn mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von derzeit elf auf Basis der 2019er-Gewinnprognose ist das Papier leicht über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre bewertet. Ein wenig über das letzte Hoch oder unter das letzte Tief zu laufen, wäre indes durchaus denkbar, denn: