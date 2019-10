SFC Energy wird Lieferant für AuroraHut-Hausboote

SFC Energy wird Brennstoffzellen an den finnischen Herstellers AuroraHut Oy für dessen neue AuroraHut Iglu-Hausboote liefern. Die EFOY-Brennstoffzelle werde in die neue Outdoor-Anwendung integriert und sollen dort für die Stromversorgung sorgen, meldet das Unternehmen aus Brunnthal bei München. „Wir haben die Brennstoffzelle bei Temperaturen unter minus 40 C getestet und sie hat wunderbar funktioniert. Praktischer kann ...