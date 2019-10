Die Öffnung Chinas hat das Land weit nach vorne gebracht. Das mag einige US-Amerikaner, die den entgegengesetzten Weg einschlagen, nachdenklich stimmen. Die Betonung liegt auf dem Wort „mag“. Die Wahrscheinlichkeit für ernst zu nehmende Nachdenklichkeit erscheint recht überschaubar auszufallen.

Um die Erfolge Chinas im Zeitverlauf zu erfassen, helfen statistische Daten. Lebten im Jahr 1978 noch 770 Millionen Chinesen unterhalb der Armutsgrenze, waren es Ende 2018 nur noch 16,6 Millionen Chinesen. Ende 2018 hatten mehr als 900 Millionen Chinesen eine Rentenversicherung. 1.300 Millionen Chinesen haben eine allgemeine Krankenversicherung. Die Anzahl medizinischer Einrichtungen ist seit 1978 von 170.000 mit 2,04 Millionen Betten auf 997.000 mit 8,4 Millionen Betten gestiegen. In der Folge auch dieser Entwicklung stieg die Lebenserwartung von 1949 bei 35 Jahren auf 77 Jahre per 2018. Das Land hatte Ende 2018 ein Eisenbahnstreckennetz mit 131.000 KM. Davon sind 29.000 KM Hochgeschwindigkeitsstrecken. Es gibt 4,85 Millionen KM Straßen und 143.000 KM Autobahnen. Dazu kommen 127.000 KM Binnenwasserstraßen und 8,38 Millionen KM Flugstrecken. Das BIP Chinas stand 1978 bei knapp 2% des Welt-BIP. Es steht heute bei mehr als 19% (Kaufkraftparität).

Die Abkehr von Ideologie hin zu Pragmatismus, die Bereitschaft Fehler zu erkennen und zu korrigieren (u.a. Aktion 1 Mrd. Bäume), der Wille planerisch und selbstbestimmt zu agieren, sind die Grundpfeiler des Erfolgs Chinas.

Der letzte Absatz beinhaltet Erkenntnisse für die Eliten Europas.

Die Arbeitsmarktdaten der Eurozone setzten gestern nachhaltig positive Akzente und werden deshalb außerhalb des Datenpotpourris gewürdigt. Unerwartet sank die Arbeitslosenquote der Eurozone per August von 7,5% auf 7,4%. Nur 2007/2008 lag sie in der Historie seit 1998 niedriger bei 7,3%. Europäische Solidarität zahlt sich aus, Populisten hin, Populisten her!

Erlauben Sie mir einen Exkurs. Gehen Sie zurück in das Jahr 2014. Erinnern Sie sich an Wirtschaftsforscher, an einen in einer neuen Partei tätigen Professor, Chefvolkswirte und Chefanalysten, die diese Entwicklung tendenziell aufzeigten und prognostizierten? Das gilt nicht nur für den Arbeitsmarkt, es gilt auch für die Haushaltslagen, es gilt für die Handelsbilanz, es gilt auch für Griechenland. Diese Klientel redete weit überwiegend den Euro und die Eurozone in Grund und Boden!