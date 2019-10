Die sogenannten FANG-Aktien, Facebook, Amazon, Netflix und Google, lagen lange Zeit im Trend, aber die Aktie des Streaming-Giganten Netflix legte in den vergangenen sechs Monaten eine nahezu unterirdische Performance von -25,5 Prozent hin. Die anderen drei Papiere liegen – ebenfalls recht ernüchternd – zwischen +8,5 Prozent und -1,6 Prozent. Auch auf Jahresbasis sind zweistellige Zugewinne nur bei Facebook zu verzeichnen: +16,4 Prozent.

Ein wichtiger Indikator für Netflix ist die „Cash Burn Rate“. Netflix wird in diesem Jahr laut jüngsten Schätzungen 3,4 Milliarden US-Dollar verbrennen, so Barron‘s. Für 2020 gehen Experten von nochmals 2,5 Milliarden US-Dollar aus, was nach fünf Jahren über zwölf Milliarden US-Dollar ausmacht.