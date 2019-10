Sparinvest-Experten Jensen & Draghici über Engagement: "Ein wesentlicher Faktor bei ESG-Investing von Anleihen"

Unternehmen sind zur Finanzierung ihrer Ziele auf die Emission von Anleihen angewiesen – was deren Besitzern einen Hebel bietet, Druck auf die Firmen auszuüben. Das wirft die Frage auf: Warum lassen nicht mehr Bondholder ihren Einfluss spielen? Dieses Thema wird u.a. im Rahmen des diesjährigen Nordic Investment Managers Forum vom 16. bis 18. Oktober in Zürich, München und Luxemburg diskutiert.

Laut PRI-Statistik 2018 engagieren sich 73% der Unterzeichner von Fixed Income nun in ESG-Fragen. Warum also hat die Unternehmenswelt die Auswirkungen noch nicht gespürt? Warum gelten die Corporate Governance-Kodexe, die darauf abzielen, das aktive Eigentum der Anleger zu fördern, nicht für festverzinsliche Wertpapiere? ShareAction, die Wohltätigkeitsorganisation, die Responsible Investment fördert, hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass große Anleihegläubiger "schlafende Riesen" waren, mit wenig Appetit auf ein starkes Engagement - was sich daran zeigt, dass sie sich der bisher wichtigsten Initiative der Responsible Investment Branche zum Klimawandel - Climate Action 100+ - nicht angeschlossen haben. Eine Möglichkeit ist, Engagement über Direkt-, Kooperations- und Dienstleisteraktivitäten auszuüben.

Regel Nummer eins – konstruktiver Dialog

