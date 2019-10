Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Handelsverlauf trotz schwacher Konjunkturdaten deutlich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab am Mittag um 0,47 Prozent auf 173,44 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erhöhte sich auf minus 0,52 Prozent. In anderen Ländern in Europa war die Tendenz ähnlich.

Schwache Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum blieben ohne nachhaltige Wirkung. Der Index für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der Eurozone lag laut zweiter Schätzung klar unter der Wachstumsschwelle und markierte den tiefsten Stand seit Oktober 2012. Besonders schlecht fiel die Stimmung in der deutschen Industrie aus. Volkswirt Patrick Boldt von der Helaba wertete dies in einem Kommentar als Signal für eine weiterhin lockere Geldpolitik.

Gleiches gilt für die Inflationsentwicklung. Die Schnellschätzung der Eurozonen-Teuerungsrate lag im September bei 0,9 Prozent auf Jahresbasis und damit weit unter den knapp zwei Prozent, die von den Euro-Währungshütern mittelfristig angestrebt werden. "Das EZB-Ziel wird verfehlt und Zinssenkungserwartungen sollten im Markt bleiben", merkte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba an./mf/jkr/jha/