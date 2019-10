Dramatischer Sell-off bei der Paion-Aktie: Der Biopharma-Wert stürzt heute ohne ersichtlichen fundamentalen Grund ab. Die Gerüchte in den Foren überschlagen sich zwar wie üblich in solchen Situationen, aber von Seiten des Unternehmens gibt es keine Nachrichten. Wie ernst Foren-Gerüchte zu nehmen sind, muss man an dieser Stelle nicht ausführlich diskutieren. Ganz ohne Neuigkeiten geht der Kurssturz bei der Paion-Aktie dann aber ...