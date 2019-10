Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zur Mietbelastung im Jahr 2018 veröffentlicht, so DIE LINKE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, dazu:"Die Mietbelastungen haben seit 2015 gerade in den Metropolen noch einmal rapide zugenommen. [ mehr