DFV Deutsche Familienversicherung erweitert Angebot

Die DFV Deutsche Familienversicherung bringt eine neue Versicherung für Katzen auf den Markt. Ab dem heutigen 1. Oktober werde man wie zuvor bereits angekündigt das Angebot in der Tierkrankenversicherung auf Katzen ausweiten, so DFV am Dienstag. Die Versicherung soll wie das Angebot für Hunde-Krankenversicherung unter der Marke „Petprotect” in den Markt gebracht werden.„Aufgrund des exzellenten Marktauftakts bei ...