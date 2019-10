CTS Eventim erweitert die Aktivitäten im Bereich Live Entertainment auf den russischen Markt. Man übernimmt die Talent Concert International mit 51 Prozent der Anteile mehrheitlich. Die bisherige Geschäftsleitung bleibe an Bord und mit 49 Prozent an der Gesellschaft beteiligt, so CTS Eventim. Zu finanziellen Details der Übernahme macht das Münchener Unternehmen am Dienstag keine Angaben.„Der russische Markt ist für eine ...