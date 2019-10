Das letzte markante Hoch bildete das Niveau von 61,58 US-Dollar im November 2018. Seitdem herrscht in der Verizon-Aktie eine grobe Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 52,28 US-Dollar und einer latent abfallenden Abwärtstrendlinie um 60,50 US-Dollar abspielt. Im September gelang es den Abwärtstrendkanal zum dritten Mal zu testen und ein Hoch bei glatt 61,00 US-Dollar zu markieren. An dieser Stelle machen sich aber wieder deutliche Verluste bemerkbar, die zu einem nicht unerwartet in Pullback führen dürften und daher wieder Short-Positionen in den Fokus rücken.

Um an einem potenziellen Rückläufer zurück auf das Niveau und den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis (blaue Linie) bei derzeit 58,53 US-Dollar zu partizipieren, sollten Anleger zunächst einen Bruch von mindestens 59,90 US-Dollar abwarten. Nur so macht ein kurzfristiges Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN CQ0V2E auf Verizon tatsächlich Sinn und kann am Ende eine Rendite von 87 Prozent hervorbringen. Eine Verlustbegrenzung sollte die Marke von rund 61,00 US-Dollar zunächst aber noch nicht unterschreiten. Im Falle eines Ausbruchs über die Jahreshochs bei 61,19 US-Dollar, könnte Verizon direkt an 62,00 US-Dollar zulegen, darüber sogar an 63,44 US-Dollar. Dieses Szenario wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt favorisiert.

Verizon Communications (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: