Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zuletzt nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 59,37 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 9 Cent auf 53,98 Dollar.

Im Verlauf war der US-Ölpreis bis auf 54,84 Dollar gestiegen. Danach wurden die Gewinne aus dem frühen Handel aber wieder abgegeben. Marktbeobachter verwiesen auf unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA, die zuletzt für Verkaufsdruck am Ölmarkt gesorgt hätten. Im September war die Stimmung in der amerikanischen Industrie auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen.