WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Minus geschlossen. Der ATX fiel 0,59 Prozent auf 2992,87 Einheiten. Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der heimische Leitindex am frühen Nachmittag ins Minus.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten hatten keine Unterstützung für den Handel geliefert. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone erreichte im September mit 45,7 Punkten den niedrigsten Stand seit rund sieben Jahren. Zudem ist die Inflationsrate im Währungsraum mit 0,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit fast drei Jahren gefallen. Am Nachmittag verfehlten dann Stimmungsdaten aus der US-Industrie die Erwartungen deutlich.