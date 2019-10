Die Wall Street erlebt heute gewissermaßen einen Realitäts-Schock! Der ISM Index Industire aus den USA bricht ein - nun also auch in den USA im produzierenden Sektor Rezession! Und das ist für die Aktienmärkte ein großes Problem, schließlich stammen zwei Drittel der Gewinne der Unternehmen im S&P 500 aus dem Sektor Produktion! Daher die Wall Street nach starkem Beginn deutlich unter Druck. Trump macht routinemäßig die Fed für die schwachen Daten verantwortlich, dabei dürfte er selbst mit seinem Handelskrieg maßgeblich zur Misere beigetragen haben. Umso wichtiger wird nun der Besuch von Liu He in Washington Ende nächster Woche - wird die eskalierende Lage in Honkgong die Stimmung zwischen den USA und China belasten?

