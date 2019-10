Die kurze Einschätzung der LageIm DAX haben die Bullen mit dem korrektiven Anstieg auf 12497 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Kurzfristig sind aber noch einmal die Bären am Drücker und werden versuchen das Tief aus der Vorwoche noch einmal zu erreichen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation entweder noch die grüne Y der orangenen B/X mit Zielbereich zwischen 13600 und 14696 oder bereits die grüne B der orangenen Y. Die grüne Y bzw. B bildet entweder ein Flat (bisher 12660; lila A=12452, überschiessende lila B=11264, laufende lila C bisher 12495 mit 61er Mindestziel 12708 – grüne Fibos) oder Zigzag-X-Flat (bisher 12660; lila W=12452, überschiessende lila X=11264, laufende lila Y mit Ziel oberhalb 12660).

Laufende lila CDie bisherigen Muster der lila C lassen ein impulsives Muster vermuten, wobei eine korrektive Interpretation von den Ausdehnungen gerade noch möglich ist.Die impulsive lila C (bisher 12495) kann mit roter I=11852, roter II=11532 sowie roter III bisher 12497 mit abgearbeiteter 161er Ausdehnung (lila Fibos) interpretiert werden. Die Korrektur ab 12495 hat das 23er Mindestziel 12242 (braune Fibos) einer möglichen roten IV erreicht ohne das dafür vorgesehene Zeitlimit einzuhalten. Die rote III dürfte sich damit fortsetzen, wobei sich eine Zählweise mit der gedehnten blauen i=12495 sowie der kurzen blauen ii (bisher 12142) anbietet. Die kurze blaue ii befindet sich nach der orangenen a=12142 und überschiessenden orangenen b=12497 in der orangenen c (bisher 12229) mit Bruch der lila 0-b-Linie (derzeit 1217x) als Mindestziel. Ein zusätzliches Abarbeiten der grauen 0-b-Linie (derzeit bei 1210x) wäre für eine Fortsetzung der blauen ii ein sehr naheliegendes Szenario (blauer Pfad) – ist aber keine Pflicht.Bestätigt wäre die impulsive lila C aber erst bei einem direkten Anstieg oberhalb 12576 ohne Bruch der grauen 0-b-Linie. Ausgehend von 12142 liegt der Zielbereich der kurzen blauen iii zwischen 12604 und 13210 (hellblaue Fibos).Eine lila C als EDT hat bei 12495 vermutlich erst die blaue Alt: w der roten Alt: I beendet und befindet sich derzeit in der blauen Alt: x. Diese sollte die graue 0-b-Linie brechen bevor die blaue Alt: y starten kann.Laufende lila YIn der laufenden lila Y kann die rote A bei 12495 als Zigzag (blaue a=11852, blaue b=11625 als Triangle, blaue c=12495) fertig gezählt werden. Das 38er Mindestziel der roten B ist bei 12024 (orangene Fibos). Dabei sollte die rote B oberhalb der hellblauen 0-b-Linie bleiben (derzeit bei 1150x). Die rote C führt direkt in den Zielbereich 12660 bis 13600 der lila Y und wird die grüne B beenden (blauer/grauer Pfad).Nach Abschluss der lila C/lila Y steht ein direkter Rücklauf in den Zielbereich unterhalb 10648 an (blauer oder grauer Pfad).Fazit:Der DJI hat mit dem Allzeithoch oberhalb 26953 seine Ziele aus Sicht des Big Pictures abgearbeitet. Auf den untergeordneten Wellenebenen sind die Muster im DJI noch nicht vervollständigt und es lässt sich zudem ein Mindestziel von 27848 ableiten. Auch im DAX bleibt ein abschliessendes Allzeithoch offen, was aber erst mit einem Umweg über die Marke 10648/10636 realisiert werden kann. Allerdings kann auch bereits der aktuelle Anstieg den DAX zu einem neuen Zwischen-Allzeithoch führen.