NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag infolge enttäuschender Konjunkturdaten nach einer festeren Eröffnung eingeknickt. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch die vielbeachtete Marke von 27 000 Punkten überwunden hatte, fiel in der Folgezeit auf den tiefsten Stand seit Anfang September. Zuletzt notierte der US-Leitindex 1,16 Prozent tiefer bei 26 604,23 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag 1,14 Prozent auf 2942,85 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 7686,11 Zähler nach unten.