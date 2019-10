Aktien New York Schluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben die Anleger am Dienstag verschreckt und die Wall Street klar im Minus schließen lassen. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch die vielbeachtete Marke von 27 000 Punkten überstiegen hatte, fiel in der Folgezeit auf den tiefsten Stand seit Anfang September. Letztlich verlor das Börsenbarometer 1,28 Prozent auf 26 573,04 Punkte und endete damit fast auf seinem Tagestief.

Der marktbreite S&P 500 büßte 1,23 Prozent auf 2940,25 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,84 Prozent auf 7684,14 Zähler nach unten./edh/he