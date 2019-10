FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem ernüchternden Start des Dax in den Börsenmonat Oktober dürften sich Anleger auch am Mittwoch zurückhalten. Eine überraschend schlechte Stimmung in der Industrie in den USA hatte die Investoren am Vortag vergrätzt. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Börsenschluss am deutschen Aktienmarkt weiter an Boden verloren. Auch in Asien standen die Börsenampeln am Mittwoch auf rot.

Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 12 260 Punkten nahezu unverändert zum Vortag. In den vergangenen drei Wochen ist der Dax wiederholt an der Marke von 12 500 Punkten gescheitert - und könnte sich nun wieder in Richtung der 90-Tage-Linie bei 12 134 Zählern orientieren. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Am Nachmittag stehen mit dem ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe im September neue Konjunkturdaten aus den Agenda. Sie gelten als ein Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag ansteht und das konjunkturelle Highlight der Woche sein dürfte. Vor diesen Zahlen könnten Anleger also in der Reserve bleiben./bek/zb