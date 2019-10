FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Nach dem ernüchternden Start des Dax in den Börsenmonat Oktober dürften sich Anleger auch am Mittwoch zurückhalten. Eine überraschend schlechte Stimmung in der Industrie in den USA hatte die Investoren am Vortag vergrätzt. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Börsenschluss am deutschen Aktienmarkt weiter an Boden verloren. Auch in Asien standen die Börsenampeln am Mittwoch auf rot. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 12 260 Punkten nahezu unverändert zum Vortag.