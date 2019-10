Gestern zeigte sich die Wall Street schockiert über den weiteren Einbruch der US-Industrie, sichtbar im Wert von 47,6 beim ISM-Index - die Rezessionssorgen sind wieder da. Kann die Fed die Lage mit weiteren Zinssenkungen retten? Nein, meint die UBS nun in einer Studie: anders als in den 1990er-Jahren sind die Unternehmen auf dem absteigenden Ast (Gewinnwarnungen - zuletzt heute Nacht von Exxon; fast alle bisher berichtenden S&P-Unternehmen haben die Prognosen gesenkt), daher würden die Aktien fallen, selbst wenn die Fed die Zinsen weiter senkt. Unterdessen kommen die Einschläge näher: Fitch senkt We Work nach dem gescheiterten IPO auf de facto pleite, die Zeit irrer Bewertungen für nicht funktionierende Geschäftsmodelle ist nun auch in den USA vorbei..

