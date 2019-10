Wirecards Aktie gehörte gestern zu den Anteilscheinen, die an der Frankfurter Börse unter Druck kamen, was dem DAX-Wert charttechnisch Probleme bereiten könnte. Am Ende des XETRA-Handel stand ein Kursverlust von 1,19 Prozent auf 145,00 Euro. Das Tagestief lag nicht weit darunter bei 144,15 Euro. Klingt alles wenig spektakulär, ist es tatsächlich auch, und dennoch entfernt sich die Wirecard-Aktie damit von einer kurzfristig ...