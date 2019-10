In diesem Jahr beflügelte der Goldpreis die Papiere von Minern. Am gestrigen Handelstag war Gold jedoch so günstig wie seit dem 5. August 2019 nicht mehr. Der Glanz des Edelmetalls scheint etwas zu verblassen. Dies wirkt sich auch auf die Gold-Aktien aus.

Am US-Optionsmarkt zeichnet sich diese Woche ein neuer Trend ab, denn Händler wetten auf fallende Kurse bei Goldminien-Aktien, so CNBC. Konkret berichtet Mike Khouw, Chefstratege bei Optimize Advisors, von der Agnico Eagle Mines-Aktie. Für diese Aktie soll es am Montag etwa das doppelte des durchschnittlichen täglichen Optionsvolumen gegeben haben. Besonders die 50 US-Dollar Puts für November seien sehr gefragt gewesen, so Khouw.