Bislang gibt es noch keine Hinweise, dass Intel die im Zuge der letzten Quartalsbilanz angehobenen Prognosen für das Sommerquartal nicht würde einhalten können. Die Geschäftsentwicklung hat also offenbar Anschluss an die optimistische Phase der ersten Monate des Jahres 2019 gefunden, nur die Aktie selbst müsste noch nachziehen. Aber um das nachzuholen, hätte sich der Kurs jetzt in eine aussichtsreiche Position gebracht:

Intels Bilanz des ersten Quartals 2019 war zwar eine kalte Dusche für die Optimisten gewesen, denn da hatte das Unternehmen noch die Gewinnprognose für das zweite Quartal ebenso wie für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Ende Juli jedoch zeigte sich anhand der tatsächlichen Ergebnisse dieses zweiten Quartals, dass man da zu vorsichtig gewesen war. Intel verdiente zwischen April und Juni 1,06 US-Dollar pro Aktie und damit sogar mehr, als man vor der Herabsetzung der eigenen Prognose angepeilt hatte. Das dritte Quartal ist mittlerweile beendet, dessen Ergebnisse werden am 24. Oktober erwartet. Aber auch, wenn die Zahlen noch nicht auf dem Tisch liegen:

Schlüsselzone verteidigt, Bodenbildung vor dem Abschluss?

Intel hat in den vergangenen Monaten einen solide wirkenden Boden in Form eines Doppeltiefs ausgebildet. Vollendet ist dieser noch nicht, denn an dessen Nackenlinie, die im Bereich 53,09/53,50 US-Dollar wartet, ist die Aktie Mitte September erst einmal abgeprallt. Aber der Kurs nimmt aktuell einen erneuten Anlauf. Und das, nachdem es gelungen ist, eine charttechnische Schlüsselzone zu verteidigen: Die Kreuzunterstützung aus der zuvor Anfang September nach oben verlassenen Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie im Bereich um 49,50 US-Dollar.

Damit haben die Bullen jetzt einen Matchball, der mit Schlusskursen über 53,50 US-Dollar verwandelt wäre. Der schwache Dienstag an der Wall Street ging dabei zwar auch an Intel nicht vorbei. Aber das Minus reichte nicht, um dieses potenzielle Long-Setup zu brechen: die Chance der Bullen bleibt bestehen. Gelingt die Vollendung des Doppeltiefs, wäre ein Anlauf in den Bereich der im April markierten Hochs allemal denkbar. Ein Kursziel von 58 US-Dollar wäre dann eine realistische Größenordnung, während das Risiko eines solchen Long-Trades durch einen Stop Loss unter dem das jüngsten Zwischentief ideal eng zu begrenzen ist.