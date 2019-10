flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD konnte sich am Dienstag vom neuen Mehrjahrestief von 1,0879 lösen. Unterstützend war vor allem der ultraschlecht ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für den September. Just nach der Ausgabe kam es zu einem Aufwärts-Spike. Auch die Wahrscheinlichkeit für eine am 30. Oktober 2019 wohl weitere Zinssenkung der Fed auf einen Zinskorridor von 1,50 bis 1,75 Prozent nahm am Terminmarkt auf 62,5 Prozent zu.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf des Jahreshochs des 10. Januar 2019 von 1,1570 bis zum Mehrjahrestief des 01. Oktobers 2019 bei 1,0879, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1042/1,1143/1,1225 und 1,1306 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei der Marke von 1,0879, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0777 und 1,0716 in Betracht.





flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...