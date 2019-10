AllianceBernstein-Ökonom: "Die Fed hat mehr Asse im Ärmel, als Sie vielleicht denken"

Wir prognostizieren ein langsameres – aber immer noch positives – Wirtschaftswachstum in den USA, sodass wir nicht glauben, dass die Fed in den nächsten Quartalen neue Instrumente einsetzen muss. Dennoch gibt es Risiken, weshalb ein näherer Blick auf die Trickkiste der Fed lohnt.

Während wir in die Spätphase des Konjunkturzyklus eintreten, könnte der Eindruck entstehen, als seien die Optionen der Fed begrenzt. Die Leitzinsen sind mit 2,0 bis 2,25 Prozent im historischen Vergleich sehr niedrig, und wir erwarten, dass sie in der Sitzung des Offenmarktausschusses in dieser Woche um weitere 25 Basispunkte gesenkt werden.

» Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen