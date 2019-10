Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Rückenwind in den neuen Handelsmonat, welcher jedoch bereits im Vormittagshandel abebbte, so die Analysten der Helaba.Angesichts enttäuschend ausgefallener US-Konjunkturdaten habe sich der Abwärtsimpuls am Nachmittag nochmals beschleunigt. [ mehr