Bayer wird einem Vergleich im milliardenschweren Rechtsstreit in den USA um den Unkrautvernichter Glyphosat nicht unter jeder Bedingung zustimmen. Dies sagt Bayer-Vorstand Agrochemie-Spartenchef Liam Condon im Interview mit der „Börsen-Zeitung”. So wolle das DAX-notierte Unternehmen aus Leverkusen einen finalen Abschluss. Dieser müsse finanziell zudem angemessen sein. Konkrete Summen werden nicht genannt. Man verhandele in der ...