PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der am Dienstagnachmittag begonnene Kursrutsch wegen Konjunktursorgen ist zur Wochenmitte an den europäischen Börsen weiter gegangen. Der EuroStoxx 50 fiel am Mittwoch gegen Mittag um 1,13 Prozent auf 3478,46 Punkte. Freud und Leid liegen damit recht eng beieinander: Erst am Vortag war er in der Spitze auf einem Hoch seit Mai 2018 angekommen, nun fiel er unter 3480 Punkten auf ein Tief seit Anfang September.

Trübsal blasen die Anleger neuerdings wegen wiederholt schwacher Wirtschaftssignale aus Europa und den USA. Dort lässt der Handelsstreit mit China immer stärker seine Spuren: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe befindet sich Experten zufolge "im freien Fall". Mit 47,8 Punkten war dieser auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise gefallen. Als nächste Belastungsprobe sehen die Experten der britischen Bank HSBC nun den ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der am Donnerstag erwartet wird.