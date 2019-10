Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding: Zahlen geben neuen Schwung - AktienanalyseHöhere Kosten für Personal und Material haben der HORNBACH-Gruppe (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) im Geschäftsjahr 2018/19 einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr