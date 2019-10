Deutsche Anleihen bewegen sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Achterbahnfahrt am Vortag haben sich die Kurse deutscher Bundesanleihen am Mittwoch wenig verändert. Am Mittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future etwas höher als am Dienstag bei 173,98 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert minus 0,55 Prozent. Im Euroraum fiel die Kursbewegung an den Anleihemärkten generell eher schwach aus.

Am Vortag hatten Staatsanleihen weltweit eine Berg- und Talfahrt vollzogen. Zunächst gab es massiven Zinsauftrieb aus Japan, weil dort eine Anleiheauktion eine sehr schwache Nachfrage auf sich zog. Hintergrund ist die Geldpolitik der Bank of Japan, die auf eine steilere Zinskurve abzielt. Ein schwacher ISM-Index für die US-Industrie kehrte die Entwicklung an den Anleihemärkten aber um und ließ die Kapitalmarktzinsen sinken.

Zur Wochenmitte stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die am Rentenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Mit Spannung wird jedoch ein Auftritt von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet. Er will Vorschläge präsentieren, die einen ungeregelten Brexit Ende Oktober verhindern sollen. Analysten waren im Vorfeld skeptisch, ob die Vorschläge Wesentliches an der festgefahrenen Situation ändern können./bgf/mf/jha/