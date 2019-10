Europa-Chef der Capital Group: „Diese Geschäftsfelder wollen wir in Deutschland ausbauen“

Die US-Fondsgesellschaft Capital Group hat jüngst ein deutsches Büro in Frankfurt eröffnet. Im Interview verrät Europa-Chef Hamish Forsyth, was sein Haus am hiesigen Markt vorhat. DAS INVESTMENT: In jüngster Zeit hat sich der US-Aktienmarkt deutlich besser entwickelt als der europäische. Welche Entwicklung erwarten Sie für die Zukunft?Hamish Forsyth: Die USA haben nach wie vor eine ordentliche Wirtschaftsleistung. Sie wächst jährlich um rund zwei Prozent. Unter der Bedingung, dass China und die USA einen offenen Handelskrieg verhindern können, gehen wir davon aus, dass US-amerikanische Aktien bis zum Jahresende noch einen zweistelligen Gewinn aufweisen werden – zumal die Fed den Eindruck vermittelt, die Wirtschaft durch eine expansivere Geldpolitik vorantreiben zu...