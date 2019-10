Konsens in der w:o Community ist, dass der Führungswechsel bei ThysenKrupp Hoffnung macht. (Im Bild: Guido Kerkhoff, Noch- bzw. Ex-Vorstandsvorsitzender von Thyssenkrupp). Beim Thema Teamviewer hingegen überwiegt die Skepsis der Diskutierenden.

In dieser Woche standen für die w:o Community die ThyssenKrupp-Krise und der Börsengang von Teamviewer oben auf der Liste der heiß diskutierten Börsenthemen. Wen sich die w:o Community-Aktienexperten sonst noch vorgenommen haben:

Im Bereich deutsche Aktien lag wie so oft das Hauptaugenmerk auf Wirecard. Die Mehrheit der in dieser Diskussion in den letzten sieben Tagen aktiven w:o Nutzer waren Wirecard-Optimisten. Neben Wirecard standen der Autozulieferer Baumot und der Anbieter von Blutschnelltests Epigenomics im Fokus der w:o Community.

Im Daytraderforum wurden über 1000 Beiträge geschrieben. In den Hot-Stocks kreisten die w:o Community-Mitglieder um Tesla und die Commerzbank. Neben diesen beiden Diskussions-Klassikern waren die Entwicklungen beim Schweizer Hersteller für Starterbatterien, iQ International, für die w:o Community relevant.

Das Rohstoffforum wurde - wie schon in der letzten Woche - von Debatten um European Lithium dominiert.

Autor: Hardy Schilling, Head of Support & Community